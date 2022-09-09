أخبار متوقعة اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - لندن.. يلقى الملك الجديد فى بريطانيا "تشارلز الثالث" خطابه الأول بوصفه الملك الجديد للبلاد.

فيينا.. يفتتح السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، أعمال المعرض الفنى (من نهر النيل إلى نهر الدانوب)، بمشاركة عدد من الفنانين المصريين والنمساويين.

القاهرة.. تنتهى فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد "المرحلة الثالثة" فى تمام الساعة السابعة.

برلين.. يستقبل المستشار الألمانى أولاف شولتس، رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، لإجراء مُباحثات مُشتركة بمقر المستشارية الألمانية فى العاصمة برلين.

إسلام آباد.. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بزيارة "تضامنية" إلى باكستان بعد أن اجتاحت البلاد فيضانات غير مُسبوقة.

واشنطن.. يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبى لمناقشة إجراءات الطوارئ اللازمة كى تتجاوز بلادهم، الأشهر الباردة المقبلة دون اضطرابات اجتماعية واقتصادية إضافية.

نيقوسيا.. يقوم وزير خارجية قبرص، إيوانيس كاسوليديس، بزيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية باريس، ليجتمع مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، ويتبادلا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المُشتركة بين بلديهما.

الدوحة.. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نظيره الهلال السعودى فى المباراة المقررة إقامتها مساء على كأس "سوبر لوسيل" فى قطر.

تونس.. تنطلق منافسات بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 9 وحتى 11 سبتمبر الجارى بمشاركة مصر والجزائر وليبيا وموريتانيا، حيث يشارك فى البطولة 323 لاعبًا ولاعبة بينهم 77 لاعبًا ولاعبة من مصر، و117 من تونس، و78 من الجزائر، 49 من ليبيا ولاعبان من موريتانيا.

أبوظبى.. تنطلق منافسات الجولة الثانية من الدورى الإماراتى "أدنوك " للمحترفين، وعلى مدار يومين؛ بإقامة سبع مباريات، حيث يشهد اليوم إقامة أربع مواجهات و/السبت/ ثلاث مواجهات.

القاهرة.. يُفتتح على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، ولمدة يوم واحد العرض المسرحى "فورقيعة" ضمن الأنشطة الصيفية للمعهد.