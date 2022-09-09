نشاط الرئيس فى أسبوع.. تدشين مشروعات بقناة السويس ودعم مستمر لفلسطين

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس، حيث اطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021 / 2022.

وأكد الفريق اسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة، والتطوير المستمر للقناة ورفع كفائتها، عزز من قدرات القناة كمحور عالمى للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطنى للدولة، وحققت القناة أرقام ومعدلات قياسية غير مسبوقة فى تاريخها من حيث الإيراد السنوى الذى بلغ حوالى 7 مليارات دولار، وأعلى معدل عبور للسفن، وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن، فضلاً عن النجاح فى استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولة الضخمة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والسفير أسامة نقلى، السفير السعودى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية السعودى نقل للرئيس تحيات شقيقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر فى تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.

وعرض وزير الزراعة فى هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخراً من تحديد السعر الاسترشادى لمحصول القمح.

إلى ذلك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية".

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم فى ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، موضحةً أن مصر نجحت فى تحقيق معدل نمو إيجابى مرتفع خلال العام المالى السابق 2021-2022، بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصرى الذى اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذى أظهره فى التعامل مع تلك الظروف والتحديات التى ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادى العالمى، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا الارتفاع القياسى فى أسعار الغذاء والطاقة.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تهنئة ليز تراس، بمناسبة توليها منصبها الجديد كرئيس لوزراء بريطانيا.

وقال الرئيس: "أتقدم بخالص التهنئة إلى السيدة ليز تراس على اختيارها رئيسةً للحكومة البريطانية، متمنياً لها وافر التوفيق فى أداء مهمتها الجديدة، كما أتطلع للعمل والتعاون معها ترسيخاً لمسيرة العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا ولما فيه صالح شعبينا، ولأمن واستقرار وسلام العالم".

وتابع: "ولا يفوتنى أن أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء البريطانى السابق السيد بوريس جونسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية، ودوره فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له موفور السداد فيما هو قادم".

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن يتقدم بالتهنئة للرئيس الكينى ويليام روتو، على فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية.

وقال الرئيس: "أتقدم بالتهنئة للرئيس الكينى ويليام روتو على فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية، متمنياً له كل التوفيق فى قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار، وأؤكد حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة مع كينيا واستمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين حول كافة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير حميد شبيرة السفير الجزائرى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية الجزائر سلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، تضمنت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مرحباً بالدعوة الموجهة من شقيقه الرئيس الجزائرى، ومعرباً عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية فى تعزيز العمل العربى المشترك للتصدى للتحديات الضخمة التى تواجه الأمة، وذلك بهدف استعادة مكانتها ووحدتها، وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب الدكتور رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينى، والسفير دياب اللوح السفير الفلسطينى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية".

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرئيس محمود عباس، مؤكدًا استمرار مصر فى تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومشدداً على أهمية تكاتف جميع الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطينى والحفاظ على التهدئة، خاصةً فى قطاع غزة.

شمل نشاط الرئيس، خلال الأسبوع الماضى، حضوره منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الانمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن المنتدى يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية فى إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة فى هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى فى المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ـ الأسبوع الماضى ـ بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكداً تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً فى ضوء الدور المهم الذى قام به خلال السنوات الماضية كشريك فى نجاح العملية التنموية فى مصر، ومعرباً عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك فى ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها فى الدولة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، خاصةً فى مجالات الطاقة النظيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما فى ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27، وفى ضوء الزخم العالمى الذى تحظى به قضية التغيرات المناخية.

خلال الأسبوع المنصرم، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جواً سير العمل بالعاصمة الادارية الجديدة.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس الماضى، هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث افتتح القرية الأولمبية للهيئة، وشهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبى للقناة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تدشين الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس الصومالى استعرض آخر مستجدات الوضع الداخلى فى بلاده، والخطوات الجارى اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التى تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.

كما أكد الحرص على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير التعاون الثنائى على مختلف المستويات، مشيراً إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية على المستويين الرسمى والشعبى، ومشيداً بدور مصر التاريخى فى مساندة الصومال وما تقدمه من دعم فى مختلف المجالات.

وقدمت مصر قيادة وشعبا التعاوى فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وجاء فى بيان: "تلقت رئاسة الجمهورية بمزيد من الحزن والأسى نبأ وفاة جلالة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وتتقدم رئاسة الجمهورية باسم قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بصادق التعازى وخالص المواساة إلى الأسرة الملكية البريطانية، وإلى المملكة المتحدة وحكومتها وشعبها الصديق".

وتابع البيان: "لقد كانت جلالة الملكة "إليزابيث الثانية" مثالاً رفيعاً يحتذى فى تفانيها فى خدمة شعبها وبلادها على مدار أكثر من سبعة عقود، ساهمت خلالها فى تقديم نموذج فريد للقيادة الملهمة، وللقيم الأخلاقية النبيلة، ولتحمل مسئوليات شرف تمثيل شعبها ووطنها باقتدار وحكمة، وللعمل الصادق من أجل مد جسور السلام والتعاون بين الشعوب والحوار بين الأديان والثقافات تعظيما للقيم الإنسانية المشتركة بين الحضارات، حتى اصبحت رمزاً محل تقدير العالم بأسره".

واختتم: "إن جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعباً، إذ تعرب عن مشاطرتها للمملكة المتحدة وشعبها بالغ الحزن والألم لهذا الفقد الكبير، فإنها تدعو الله أن يلهم أسرتها وشعبها ومحبيها فى بريطانيا وحول العالم الصبر والسلوان".