توريد 54 طن أرز إلى 21 موقعا فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وقال جمال نور الدين فى تصريحات، اليوم الجمعة إنه تم توريد 54 طن أرز و420 كيلو، لمواقع توريد الأرز بمدن ومراكز المحافظة، لتسويقها من خلال البنك الزراعى المصرى، وشركة مضارب كفر الشيخ، موجها وكيل وزارة التموين عماد حبيب بمتابعة أعمال توريد الأرز، وتشجيع المزارعين على التوريد.

ومن جانبه، أكد عماد حبيب أن هناك 21 موقعا لاستلام الأرز، بمدن ومراكز المحافظة، موضحا أن المنزرع من الأرز هذا العام 244 ألف فدان والمتوقع توريده 244 ألف طن، عن كل فدان طن، مشيرا إلى أن محافظ كفر الشيخ وجه بمتابعة أعمال توريد الأرز وتقديم كل التسهيلات للمزارعين لتوريد الأرز.