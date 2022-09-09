طمأنة الرئيس السيسى للشعب وتحذيره من حملات التشكيك تتصدر صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فى صحيفة "الأهرام"، وتحت عنوان "الرئيس خلال فعاليات افتتاح القرية الأوليمبية وتدشين وحدات بحرية لهيئة القناة: أهمية دحض أكاذيب المشككين فى إنجازات الدولة والرد عليها بالحقائق"، نقلت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة الانتباه لتلك الحملات المغرضة التى تستهدف التشكيك فى الإنجازات التى تم تحقيقها، منبها إلى أن المشككين يستهدفون إشاعة أجواء اليأس عند الشعب وتخويفه وإضعافه.

وأبرزت دعوته جميع أجهزة الدولة إلى توضيح الحقائق لمواجهة تلك الحملات المغرضة التى تستهدف جذب أنظار المصريين بعيدا عن الإنجازات، والتشكيك فى قدرات الدولة، قائلا: « يجب دحض أكاذيب المشككين بشأن الدولة والإنجازات والرد عليها بالحقائق»، مضيفا «إننا نحرص على أن نصارح المصريين بكل أمانة حيث يتم تنفيذ جميع المشروعات بناء على دراسات علمية دقيقة».

وقال الرئيس «إننا نحرص على أن نصارح المصريين بكل أمانة حيث يتم تنفيذ جميع المشروعات بناء على دراسات علمية دقيقة».

وأكد الرئيس، أن قناة السويس حققت إيرادات كبيرة رغم الركود الذى يشهده العالم منذ جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة لقناة السويس يتم تمويلها من إيرادات هيئة القناة، وقال الرئيس إن قناة السويس الجديدة ساهمت فى زيادة دخل القناة وأعداد السفن العابرة للمجرى الملاحى، مؤكدا أن هذا الدخل يتم استخدامه فى تطوير القناة، وأشار إلى أن إيرادات القناة فاقت تكلفة حفر قناة السويس الجديدة، وأعلن أنه سيتم إنشاء ثلاثة موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة للدولة.

وأبرزت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسى، أن الدولة حريصة على توفير مخزونات استراتيجية من السلع لا تقل عن ستة أشهر، مشيرا إلى مواصلة العمل على توفير تلك السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشددا على أن أزمة ارتفاع الأسعار عالمية، ولها تأثير كبير على مصر ودول العالم أجمع، لكن الدولة المصرية حريصة بشكل كامل على معالجة هذه الأزمة؛ بما يحقق مصالح المواطنين دون أى ضغوط عليهم.

وفى سياق مختلف وفى صحيفة الأخبار، وتحت عنوان «الصحة»: لا خوف من جدرى القرود حالة أول مصاب مستقرة والمرض لن يتحول إلى وباء، نقلت الصحيفة تأكيد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، وجوب التعامل بحذر مع مرض جدرى القرود، فهو ينتقل عن طريق التلامس المباشر مع المريض، ولكنه غير قابل للانتشار مثل كورونا ولن يتحول الى جائحة.

وأضاف أنه على الرغم من إصابة أكثر من ٥٢ ألف حالة حول العالم إلا أن المرض لم ينتقل إلى أحد من أعضاء الفرقة الطبية المعالجة.. وذلك تعقيباً على رصد أول اصابة بجدرى القرود فى مصر، وهى لشخص قادم من إحـدى الــدول الاوروبية وتم رصدها وحجزها فى أحد المستشفيات المخصصة.. وأشار عبد الغفار إلى توفير الأدوية واللقاحات الخـاصـة بـجـدرى الـقـرود وهـى أدويـة لعلاج الأعراض المصاحبة للمرض والتى تظهر على المريض ولقاحات لا تستخدم إلا فى حالات معينة وليست مثل لقاحات كورونا تعطى للجميع.

وأوضح أن أعراض المرض كانت تظهر على شكل بثور على جلد المريض ولكنها حالياً تظهر كبثور حول الاعضاء التناسلية، وأشار إلى انه لا خوف من مرض جدرى القرود حيث إن انتشاره أقل من كورونا ولا ينتقل عن طريق الهواء لكن عن طريق التلامس المباشر، كما تظهر أعراض تتضمن ارتفاع درجة الحرارة، والحمى أو السعال أو ظهور الطفح الجلدى مضيفا أن الميزة التى تميز جدرى القرود عن غيره، هو تورم الغدد الليمفاوية.

كما نقلت الصحيفة تأكيده أن المصاب بجدرى القرود والذى تم حجزه فى مصر حالته مستقرة ولا يعانى من أى أعراض حالياً سوى طفح جلدى ويتلقى الرعاية الطبية فى المستشفى المخصص للعزل ويتلقى بروتوكول العلاجى المتعلق بفيروس جدرى القرود حسب الاعـراض، موضحا أن فيروس جدرى القرود ينتقل من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسى من خلال التعرض المباشر للطفح الجـلـدي، أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسى للمصاب، وأنه حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أى وفيات بسبب الفيروس فى الولايات المتحدة أو أوروبا، حتى مع ارتفاع عدد الإصابات.

وفى صحيفة "المصرى اليوم"، وتحت عنوان «التعليم» تحدد مصروفات المدارس الحكومية.. والتسديد على 3 أقساط، ذكرت الصحيفة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت مصروفات العام الدراسى الجديد لطلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة بواقع 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي، و٢٠٥ جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادي، و٥٢٠ جنيها للصف الأول الثانوى العام، و505 جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام، و٢٢٠ جنيها للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3- 5 سنوات)، و٢٠٥ جنيهات لباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3- 5) سنوات. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسديد الرسوم والاشـتـراكـات ومـقـابـل الخـدمـات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها لطلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط: الأول فى أكتوبر ٢٠٢٢، والقسط الثانى فى يناير ٢٠٢٣، والقسط الثالث فى مارس ۲۰۲۳، فى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومى للطالب.

وأضافت أنه تقرر تخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة- معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشـتـراكـات، ومـقـابـل الخـدمـات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم «العام والفنى» الواردة بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الـفـنـى فـى هـذا الصدد. مع عدم سريان هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب، وعلى التوجيه المالى والإدارى متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية. وتضمن القرار الفئات المعفاة من سداد الاشـتـراكـات، ومـقـابـل الخـدمـات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ الـقـرار بـديـوان عـام الـوزارة، وهـى الفئات المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم (45) لسنة ٢٠٢٠، وأبناء شهداء ثورة ٢٥ يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك. ومن بين الفئات المعفاة، بحسب قرار الوزارة، الطلاب يتامى الأب، والطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين (بدون دخل ثابت) وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي، وأبناء مصابى الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك. كما تضمن القرار طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد «بمحافظة البحر الأحمر»، ومـدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمـدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وانفردت صحيفة «الجمهورية » بالمشروعات البحثية المقترحة لـ «Cop27»، وتحت عنوان "125 مشروعا.. فى الطاقة والمياه والصحة والزراعة"، نقلت الصحيفة عن الدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير المركز القومى للبحوث قولها إن المركز يولى اهتماماً كبيراً بقضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة من خلال العديد من الأبحاث والمشاريع التطبيقية فى كافة المجالات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث يتم العمل من خلال عدة محاور بحثيه وهى الطاقة، الصحة، إدارة المياة، التنوع البيولوجي، التغيرات المناخية.

وأوضحت الصحيفة الـ30 مشروعًا فى مجال الطاقة التى سيتم عرضها على طاولة المؤتمر، والتى سيقدمها كل من معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة (9 مشروعات)، ومعهد بحوث الصناعات الغذائية (4 مشروعات)، ومعهد البحوث الفيزيقية (9 مشروعات)، ومعهد بحوث التنقيات الحيوية (8 مشروعات).

وفى صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان (البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريب تبادل الخبرات «SOF-۱۰»)، ذكرت الصحيفة أن عـنـاصـر مـن الـقـوات الـبـحـريـة المـصـريـة والأمريكية نفذت تدريب تبادل الخبرات فى مجال القوات الخاصة البحرية « SOF-۱۰» والذى استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط ، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة وكذا حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها، وتنفيذ أعمال التسلل البحرى والإغارة على جزيرة منعزلة والتى أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب.

وأوضحت الصحيفة أن تلك التدريبات تأتى تأكيداً على مدى قدرة القوات المشاركة فى تنفيذ عمل جماعى مشترك، كذلك التنسيق والتفاهم فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة.