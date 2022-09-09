انتهاء المرحلة الثالثة من التقديم للتنسيق اليوم

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد قرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهى المرحلة الثالثة فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجارى، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب فى تعديل ترتيب رغباته.

وتهيب وزارة التعليم العالى بالطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، وكذلك الاهتمام بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وعدم التخلف عن تسجيل الرغبات، علما بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب لتسجيل أى رغبات، وأن أعمال المرحلة الثالثة ستنتهى فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجارى.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 199 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2022 - 2023.