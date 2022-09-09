جدة - نرمين السيد - وقال أندريه زكى: "فقد العالم اليوم رمزا تاريخيا للقيادة والحكمة، جسدت ملكة بريطانيا على مدار أكثر من نصف قرن، أسمى معانى الولاء والوطنية، والتى لعبت دورا عظيما فى سلام وتقدم المملكة المتحدة؛ نصلى إلى الله أن يمنح العزاء للملك تشارلز والعائلة الملكية، والشعب البريطانى، وجميع محبيها حول العالم".‎

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أندريه زكى ناعيا الملكة إليزابيث: فقدنا رمزا تاريخيا للقيادة والحكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.