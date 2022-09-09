جدة - نرمين السيد - ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 142 مسجدًا، منها 121 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 21 مسجدًا صيانة ، وهى على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف القليوبية عمر بن الخطاب – عزبة الجنينة – كفر سعد بحيرى – شبين القناطر شرق الرحمة – عزبة سرور - الحصة – طوخ مديرية أوقاف الأقصر السلام – قرية الروافعة – البياضية مديرية أوقاف الجيزة أبو بكر الصديق – مساكن 1185 عمارة – دهشور - أكتوبر مديرية أوقاف أسوان عزبة المصرى القبلى – الكلح غرب والوادى –ادفو – عزبة المصري مديرية أوقاف الشرقية مكارم الأخلاق – الجمباز - الزقازيق الفتح – بندر منيا القمح الأربعين – صان الحجر مديرية أوقاف الفيوم عباد الرحمن – ع إبراهيم أغا – م الجمال – مركز طامية الإيمان – الروضة – طامية الجمال القبلى – عزبة الجمال – طامية مديرية أوقاف البحيرة التوبة – إدفينا – مركز رشيد مديرية أوقاف كفر الشيخ خالد بن الوليد – قرية 18 الأبعادية – الحامول غرب ثانيًا: مسجد الصيانة: مديرية أوقاف الإسكندرية سلطان – شارع راغب - كرموز مديرية أوقاف الشرقية الملكيين - تلراك مديرية أوقاف البحيرة عزبة الحيلة – خمارة – ايتاى البارود

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح 16 مسجدا اليوم فى المحافظات منها 13 جديدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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