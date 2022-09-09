حالة الطقس اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 ودرجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد - بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وتوقع الخبراء شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 25

بنهــــا 33 24

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 32 25

المنصورة 34 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

شلاتين 38 28

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

وادى النطرون 33 24

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 31 20

رأس سدر 35 25

نخل 32 18

طابا 33 25

نويبع 35 26

حلايب 34 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 23

بنى سويف 35 23

المنيا 36 24

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 38 26

أسوان 39 27

الوادى الجديد 39 25

أبو سمبل 39 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 26