عودة مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق لطبيعتها اليوم

جدة - نرمين السيد - تعود مواعيد العمل لطبيعتها اليوم الجمعة، بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات الخاصة بتشغيل المحطات الجديدة من العتبة لـ الكيت كات، والمقرر دخولها الخدمة خلال أيام.





وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثانى، أنه بدء من صباح اليوم الجمعة، سيتم عودة مواعيد قيام أول قطار صباحا من محطة العتبة ومحطة عدلى منصور، فى تمام الساعة الخامسة والربع صباحا، وآخر قطار مساء من محطة العتبة فى اتجاه محطات عدلى منصور فى تمام الساعة 11:50 مساء. وسيكون قيام آخر قطار من محطة عدلى منصور فى اتجاه محطات العتبة فى تمام الساعة 11:15 مساء، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات الخاصة، الأمر الذى كان يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث.

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