محافظ جنوب سيناء يتفقد بعض الأعمال استعدادا لمؤتمر المناخ cop27

جدة - نرمين السيد - أجرى خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية تفقدية، تفقد المحافظ خلالها أعمال الإنارة بأيقونة السلام والنخيل ضمن أعمال الإنارة والتجميل فى إطار استعدادات استضافة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.





وذلك فى اطار الجولات الميدانية التفقدية اليومية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية فى اطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022. رافقته الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندرانى السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس كرم معوض استشارى المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلى الجهاز التنفيذى للمدينة، وممثلى الشركات المنفذة. وأشار المحافظ إلى أن أعمال الإنارة ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة أيقونة السلام بميدان السلام، حيث تشمل الأعمال زراعات ومساحات خضراء وأحواض زهور، وأعمال انارة وسوارى أعلام، وساوند سيستم. وتفقد المحافظ خلال الجولة إنارة النخيل بطريق مطار شرم الشيخ فى اطار أعمال التجميل استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.

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