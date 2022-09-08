مصطفى محمد يسجل فى انتصار نانت المثير أمام أولمبياكوس فى الدوري الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 11:28 مساءً - فاز فريق نانت الفرنسي ضد أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "لا بوجوار"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق مصطفى محمد، وإيفان جيساند في الدقيقتين 32، و93 على التوالي لصالح نانت الفرنسي، بينما سجل هدف أولمبياكوس اللاعب صامويل موتوساني (هدف في مرماه) في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة تصدر نادي نانت ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بالمشاركة مع فرايبورج الألماني الذي استطاع الفوز هو الآخر بنفس النتيجة على حساب كاراباج الأذربيجاني.

وشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي واستمر طيلت الدقائق التسعين ووضح اعتماد المدير الفني للفريق عليه، حيث نجح الفرعون في الظهور الجيد بعدما سجل هدفاً في المباراة.

وبات هدف الأناكوندا في مرمى أولمبياكوس هو الثالث له في أخر 4 مباريات له مع نادي نانت في مختلف المسابقات الأوروبية.

ضد أولميباكوس

تشكيل نانت اليوم ضد أولمبياكوس

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: نيكولاس بالويس، أندريه جوتو، دينيس أبياه.

خط الوسط: كوينتين ميرلين، بيدرو شيريفيلا، صامويل موتوسامي، لودوفيتش بلاس، إيجاساند.

خط الهجوم: مصطفى محمد، إيجانتيوس، جاناجو.