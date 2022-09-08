وزير الاتصالات يفتتح 3 مكاتب بريد فى الإسكندرية (صور)  

جدة - نرمين السيد - وخلال جولته داخل مكاتب البريد؛ دار حوار مفتوح بين الوزير وعدد من المواطنين المتواجدين بالمكاتب حيث استمع الدكتور عمرو طلعت إلى آرائهم حول الخدمات التى يقدمها البريد؛ وذلك فى ضوء التطوير الذى يشهده البريد المصرى من حيث التطوير التكنولوجى، واستحداث خدمات جديدة تلبى احتياجات شرائح المجتمع كافة.

كما طالب الدكتور عمرو طلعت العاملين بمكاتب البريد إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة للحفاظ على الثقة الى يحظى بها البريد لدى المجتمع المصرى على مدار سنوات طويلة؛ مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به الهيئة القومية للبريد كونها أصبحت منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى الى جانب الخدمات البريدية المعتادة.

من جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الهيئة قد أوشكت على الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفقًا لأحدث المعايير الدولية فى هذا المجال، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر، مشيرًا إلى أن معدلات الإنجاز فى خطة تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية تسير أعلى من معدلات التنفيذ المقررة حيث انه تم الانتهاء من تطوير 3385 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بنسبة انجاز تتجاوز الـ 80٪.

يذكر أن منطقة بريد الإسكندرية بها 101 مكتب بريد بالإضافة إلى 3 سيارات بريد متنقلة منتشرين فى جميع أنحاء المحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

ويقع مكتب بريد السراى على مساحة 250مترًا مربعًا، ويخدم قرابة 250 ألف مواطن، فيما يقع مكتب بريد بولكلى على مساحة 102 متر مربع، ويخدم قرابة 50 ألف مواطن، أما مكتب بريد سموحة فيقع على مساحة 100 متر مربع، ويخدم قرابة 40 ألف مواطن.

وتؤدى جميع هذه المكاتب كافة الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، والحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى ومزودة بماكينات صراف آلى ATM إلى جانب أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة.

كما قام الدكتور عمرو طلعت، ومحمد الشريف بزيارة لمستشفى سموحة الجامعى للأطفال التى تقدم خدماتها الطبية ضمن منظومة المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد، بالتعاون بين كل من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالى، بهدف رفع كفاءة وتطوير الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين من خلال الاستفادة من تفعيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة فى المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على حرص الوزارة على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة فى دعم المنظومة الصحية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة وسرعة، وتحقيق أقصى استثمار للموارد المتاحة من خلال توفير التقنيات الفنية المطلوبة من أجهزة وتطبيقات و خطوط الاتصال بسرعات مناسبة، وإتاحة خدمات الاستضافة الكاملة لمنظومة التشخيص عن بعد، استنادًا إلى وجود بنية رقمية مهيأة لتقديم هذه الخدمات المطورة، إضافة إلى تركيب وتشغيل وحدات التشخيص عن بعد فى المستشفيات المنوطة بتشغيل الخدمة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الكفاءة، وضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

تأتى أهمية منظومة التشخيص عن بعد فى التعاون المثمر بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالى، للمساهمة فى إنقاذ العديد من الحالات الصعبة للمرضى من الأطفال وكبار السن ممن يصعب الوصول إليهم بشكل سريع.

كما تتيح منظومة التشخيص عن بعد تقديم الاستشارات الطبية من كبار الأطباء والاستشاريين فى كليات الطب التابعة للمستشفيات الجامعية، الأمر الذى يسهم فى تنمية مهارات الممارسين من الأطباء ومسؤولى الخدمة بالمنشآت الصحية والاستفادة من تقنيات التعلم عن بعد إلى جانب المساهمة فى إنشاء قواعد بيانات للمرضى مزودة بالتاريخ المرضى والعلاجى، فضلًا عن المساهمة فى دعم متخذى القرار عن طريق إمدادهم ببعض التقارير والإحصائيات عن طريق أحدث التقنيات المتاحة.

وحققت المبادرة منذ إطلاقها ارتفاعا ملحوظا فى أعداد الحالات التى تمت مناظرتها عن طريق المنظومة وازدياد معدلات التشغيل لتبلغ أكثر من 2000 حالة خلال شهر أغسطس الماضى، وجارى العمل حاليا على إضافة وحدات تشخيص عن بعد للعمل بالمنظومة فى أماكن جديدة تحتاج لهذه الخدمات الصحية.

وخلال الزيارة، شهد الدكتور عمرو طلعت واللواء محمد الشريف، تحربة حية للتشخيص عن بعد بين أطباء المستشفى وحالة أطفال مبتسرين فى محافظة البحر الأحمر فى إطار ما تقدمه المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد من خدمات طبية للمناطق النائية والأكثر احتياجا.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت قد قام اليوم بزيارة لمحافظة الإسكندرية لافتتاح عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد؛ حيث قام صباح اليوم بزيارة لديوان عام محافظة الإسكندرية، كما افتتح المقر الجديد لشركة فودافون للخدمات الدولية.