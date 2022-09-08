مصطفى محمد يهز شباك أولمبياكوس بهدف رائع فى الدوري الأوروبي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 10:29 مساءً - سجل المهاجم المصرى مصطفى محمد أول أهداف فريق نانت الفرنسي فى مرمى ضيفه فريق أولمبياكوس اليوناني، خلال اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب "لا بوجوار"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

وجاء هدف مصطفى محمد فى الدقيقة 33، بعد تلقيه تمريرة انفرد على أثرها بالمرمى، وسددها على يسار حارس أولمبياكوس.

وأعلن أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت التشكيل الرسمي لمباراته ضد أولمبياكوس اليوناني المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الخميس، تشكيل نانت اليوم ضد أولمبياكوس

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: نيكولاس بالويس، أندريه جوتو، دينيس أبياه.

خط الوسط: كوينتين ميرلين، بيدرو شيريفيلا، صامويل موتوسامي، لودوفيتش بلاس، إيجاساند.

خط الهجوم: مصطفى محمد، إيجانتيوس، جاناجو.

ويسعى مصطفي محمد ورفاق فى استغلال عاملى الأرض والجمهور للفوز وخطف نقاط المباراة لضمان المنافسة على احدى بطاقتى العبور لدور الـ 16.

في المقابل يكافح أولمبياكوس لتحقيق مفاجأة والعودة بثلاث نقاط غالية من خارج ملعبهم لمزاحمة الكبار فى التأهل مبكرا للأدوار المقبلة.

سبق والتقيا حينما كانا يلعب كوكا في كونيا سبور ومصطفى في جالاتا سراي في الدوري التركي الموسم الماضي وفاز حينها كونيا سبور هدفا في انتصار فريقه على جالاتا سراي بهدفين مقابل لا شيء.