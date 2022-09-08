الكنيسة الأرثوذكسية تنعى الملكة إليزابيث الثانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 10:28 مساءً - نعت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي رحلت عن عالمنا الفاني اليوم بعد أن جلست على العرش ملكةً لبريطانيا العظمي لأكثر من سبعين عامًا، تاركةً وراءها رصيدًا كبيرًا من العمل الإنساني السامي، والدعم القوي لحقوق الإنسان، والحريات الدينية.

وقالت : نذكر لها بوجه خاص علاقاتها الطيبة بكنيستنا القبطية ومساندتها الدائمة لوجودها في بريطانيا لخدمة أبناء الكنيسة المقيمين هناك، وتجلت هذه المساندة بمنح الأسقف القبطي نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن وسام الإمبراطورية البريطانية بدرجة ضابط (OBE).

واختتمت الكنيسة نطلب عزاءًا سمائيًا لأسرتها وجميع أفراد العائلة المالكة، وللشعب البريطاني وكافة الشعوب التابعة للملكة الراحلة.