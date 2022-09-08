عاجل- السيدة انتصار السيسى تنعى الملكة إليزابيث: أفنت عمرها فى خدمة وطنها

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى على "فيسبوك": ببالغ الحزن والأسى أنعى الملكة إليزابيث الثانية التى رحلت عن عالمنا اليوم، فقد كانت سيدة عظيمة، ورمزا للعطاء، أفنت عمرها فى خدمة وطنها وأمتها، بتفان وإخلاص لا مثيل لهما".

وختمت السيدة انتصار السيسى تغريدتها بتوجيه خالص العزاء للشعب البريطانى.

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