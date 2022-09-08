الكنيسة القبطية تنعى الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكراز المرقسية، الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التى رحلت عن عالمنا الفانى اليوم بعد أن جلست على العرش ملكة لبريطانيا العظمى لأكثر من سبعين عاما، تاركة وراءها رصيدا كبيرا من العمل الإنسانى السامى، والدعم القوى لحقوق الإنسان، والحريات الدينية.





وقالت الكنيسة فى بيانها، اليوم الخميس، إننا نذكر للملكة بوجه خاص علاقاتها الطيبة بكنيستنا القبطية ومساندتها الدائمة لوجودها فى بريطانيا لخدمة أبناء الكنيسة المقيمين هناك، وتجلت هذه المساندة بمنح الأسقف القبطى نيافة الأنبا أنجيلوس، أسقف لندن، وسام الإمبراطورية البريطانية بدرجة ضابط (OBE). نطلب عزاءً سمائيا لأسرتها وجميع أفراد العائلة المالكة، وللشعب البريطانى وجميع الشعوب التابعة للملكة الراحلة.

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