القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بنطاق الأسطول الشمالى (صور)

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وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة، وكذا حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المتشبه بها، وتنفيذ أعمال التسلل البحرى والإغارة على جزيرة منعزلة والتى أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب.
تأتى تلك التدريبات تأكيدًا على مدى قدرة القوات المشاركة فى تنفيذ عمل جماعى مشترك، كذلك التنسيق والتفاهم فى تنفيذ جميع المهام التدريبية المخططة، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة.
حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية، وكبير مسؤولى الدفاع بالسفارة الأمريكية، وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة.
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