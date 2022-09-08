مصر تعزى بوركينا فاسو فى ضحايا انفجار شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال الخارجية فى بيانها، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "خالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب دولة بوركينا فاسو الشقيقة، ولأسر ضحايا انفجار العبوة الناسفة شمال البلاد التى أسفرت عن عدد من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء". وأكدت الخارجية على تضامن جمهورية مصر العربية مع بوركينا فاسو فى هذا الحادث الأليم، وفى جهودها لدحر الإرهاب الغاشم.

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