كأس سوبر لوسيل.. فيريرا: أعشق النهائيات ونسعى للفوز على الهلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بمواجهة الهلال السعودي.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الهلال السعودي المقرر له غدا في كأس سوبر لوسيل :" سعيد بتواجد الزمالك قبل كأس العالم وخوضه لمباراة الهلال السعودي فى إفتتاح ستاد لوسيل".

وتابع جوسفالدو فيريرا قائلا:" أعشق النهائيات لأنني أحب الفوز فيها، والهلال فريق قوي لكن الزمالك خاض موسما صعبا، والفريق مر بظروف صعبة كثيرة لكننا تغلبنا عليها، ونسعى لاسعاد الجماهير".

وأضاف المدير الفني:" علمت أن هناك جماهير كثيرة فى قطر وأطلب منهم تحضير التيشيرتات لتشجيع الفريق، والاستاد مكيف وذلك سيساعد على تقديم أداء جيد".

وقال فيريرا: " الموسم المنقضي كان طويلا وانتهى منذ أسبوع تقريبا وذلك قد يؤثر على أداء اللاعبين، خاصة وأن الفريق لم يخض فتره إعداد للموسم الجديد، ولكن الفريق الذي فاز بالدوري هو من سيكون متواجد في الملعب غدا، ولدينا قاعده من الشباب بالإضافة لعناصر الخبرة، ونخوض اللقاء بفريق منسجم".

وفيما يخص إمكانية الدفع بالمغربي زكريا الوردي قال:" لااستطيع الحديث عن مشاركته بصورة أساسية من عدمه لأنه لابد أن ينسجم سريعا مع باقي الفريق كي يشارك".

وأضاف فيريرا :" لدينا صورة عن المنافس ولدينا الخطة وطريقه اللعب واعتبر الخصم مشكلة نحاول أن نحلها، و كل مباراه لها ظروفها ومن المهم أن يكون للفريق هويته وطريقه لعبه والزمالك لا يغير طريقة اللعب مع أي فريق سوي أشياء بسيطه مع الهلال".

واختتم المدير الفني حديثه قائلا :" مواجهة الهلال السعودي مباراة نهائى نسعي للفوز فيها أمام فريق قوى ولايحتاج أن أتحدث عن نقاط القوه والضعف بالمنافس".