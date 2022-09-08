المنتخب الأوليمبي يختتم معسكره بمباراة ودية بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 09:29 مساءً -

إنتهي اليوم، تحت قيادة البرزيلي ميكالي، المنتخب الأوليمبي لكرة القدم معسكره المغلق بالإسكندرية، بخوض مباراة ودية بين فريقين من لاعبي المنتخب.

وفاز بالمباراة الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة أحرزها أحمد عبد الرحيم ايشو وأحمد عبد الرحمن أجويرو وأحمد سيد غريب.

وكان المنتخب بدأ معسكره منذ الجمعة الماضي وحتى اليوم بين تدريبات ومحاضرات فنية ضمن استعداداته لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وضمت قائمة المنتخب 30 لاعبا.

ويضم جهاز المنتخب الاوليمبي كلا من :

محمود حرب مدير المنتخب وتيجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس وليو مدرب الأحمال وجوى محلل الاداء وعمرو سليمان الإداري وخالد سرحان المترجم ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل ومحمد عبد الحكيم المدلك وعيد سليمان مسئول المهمات .

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر الثاني للمنتخب الأولمبي يوم 15 سبتمبر الجاري.