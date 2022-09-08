الرئيس السيسى: ثقتى كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذى ستتركه الملكة

جدة - نرمين السيد - وفى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أوضح الرئيس السيسى: "أتقدم بخالص العزاء، باسمى وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التى قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة". وأكد الرئيس السيسى عزمه العمل مع الملك تشارلز "لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين". واختتم الرئيس: "عزائى للأمة البريطانية فى هذا المصاب الجلل، وثقتى كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذى ستتركه الملكة إليزابيث الثانية".

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