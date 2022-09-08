عاجل.. السيسى معزيا فى وفاة الملكة إليزابيث: عزائى للأمة البريطانية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس السيسى فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتقدم بخالص العزاء، باسمى وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التى قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة".

وتابع الرئيس: "وإننى أؤكد عزمنا العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين".

واختتم الرئيس بيانه قائلا: "عزائى للأمة البريطانية فى هذا المصاب الجلل، وثقتى كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذى ستتركه الملكة إليزابيث الثانية".