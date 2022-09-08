وبحسب بيان صحفى اليوم الخميس، جاء ذلك بناء على نتيجة الاختبارات الإلكترونية التى وردت من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى فى هذا الشأن وكذلك البيان الإحصائى الخاص بأعداد الطلاب المطلوب تسكينهم بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "بنين / بنات" والوارد من وحدة "Stem".
وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال التنسيق الخاصة بالطلاب المجتازين للاختبارات الإلكترونية وتسكينهم على المدارس وفقا للسعة المتاحة بكل مدرسة، ورغبات الطلاب وذلك على النحو التالى:
- مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "بنين" عدد "15" مدرسة، وعدد الطلاب المقبولين 1000 طالب.
- مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "بنات" عدد "14" مدرسة، وعدد الطلاب المقبولين 990 طالبة.
- مدرسة المتفوقين بعين شمس عدد "1" مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 96 طالب.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال هذان الرابطان:
- رابط نتيجة مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا
stemresult.emis.gov.eg/
- رابط نتيجة مدرسة المتفوقين فى عين شمس
shamresult.emis.gov.eg/
ومن المقرر إعلان النتيجة اليوم على الموقع الرسمى للوزارة، وإتاحة إجراءات التظلم من النتيجة للطلاب لدى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بداية من الأحد الموافق 2022/9/11، وحتى الخميس الموافق 2022/9/15 بدون مقابل مادى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتيجة القبول لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ومدرسة عين شمس (رابط) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.