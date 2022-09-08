نتيجة القبول لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ومدرسة عين شمس (رابط)

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" بنين/ بنات، ومدرسة المتفوقين بعين شمس "بنين"، للعام الدراسى "2022/2023".





وبحسب بيان صحفى اليوم الخميس، جاء ذلك بناء على نتيجة الاختبارات الإلكترونية التى وردت من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى فى هذا الشأن وكذلك البيان الإحصائى الخاص بأعداد الطلاب المطلوب تسكينهم بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "بنين / بنات" والوارد من وحدة "Stem".

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال التنسيق الخاصة بالطلاب المجتازين للاختبارات الإلكترونية وتسكينهم على المدارس وفقا للسعة المتاحة بكل مدرسة، ورغبات الطلاب وذلك على النحو التالى:

- مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "بنين" عدد "15" مدرسة، وعدد الطلاب المقبولين 1000 طالب.

- مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "بنات" عدد "14" مدرسة، وعدد الطلاب المقبولين 990 طالبة.

- مدرسة المتفوقين بعين شمس عدد "1" مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 96 طالب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال هذان الرابطان:

- رابط نتيجة مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

stemresult.emis.gov.eg/

- رابط نتيجة مدرسة المتفوقين فى عين شمس

shamresult.emis.gov.eg/

ومن المقرر إعلان النتيجة اليوم على الموقع الرسمى للوزارة، وإتاحة إجراءات التظلم من النتيجة للطلاب لدى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بداية من الأحد الموافق 2022/9/11، وحتى الخميس الموافق 2022/9/15 بدون مقابل مادى.