- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل المشروع:
وقال الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة، إنه تم الإعلان عن الفرصة الأخيرة قبل طرح الوحدات بالأسعار الجديدة، حيث يتم طرح الوحدات المتبقية بمشروع الجهاز بالقطعة رقم 75 بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد الجهاز أن الوحدات كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للتسليم الفورى، ومرفق المساحات والأسعار وأنظمة السداد وكذا صور على الطبيعة للوحدات، متاح معاينة الوحدات على الطبيعة.
وأكد الجهاز أنه يتم التخصيص بأسبقية سداد جدية الحجز من خلال التوجه لمقر الجهاز الكائن فى حلوان أطلس المشروع الأمريكى غرب الأوتوستراد، الحجز متاح بداية من اليوم وحتى نفاذ الوحدات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسليم فورى.. شقق جديدة فى 6 أكتوبر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.