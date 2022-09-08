التسليم فورى.. شقق جديدة فى 6 أكتوبر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل المشروع:

وقال الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة، إنه تم الإعلان عن الفرصة الأخيرة قبل طرح الوحدات بالأسعار الجديدة، حيث يتم طرح الوحدات المتبقية بمشروع الجهاز بالقطعة رقم 75 بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد الجهاز أن الوحدات كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للتسليم الفورى، ومرفق المساحات والأسعار وأنظمة السداد وكذا صور على الطبيعة للوحدات، متاح معاينة الوحدات على الطبيعة.

وأكد الجهاز أنه يتم التخصيص بأسبقية سداد جدية الحجز من خلال التوجه لمقر الجهاز الكائن فى حلوان أطلس المشروع الأمريكى غرب الأوتوستراد، الحجز متاح بداية من اليوم وحتى نفاذ الوحدات.