الرعاية الصحية: نجاح جراحة دقيقة لطفلة عمرها يومين باستخدام المنظار الضوئى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحة لطفلة عمرها يومين باستخدام المنظار الضوئى لعلاج انسداد خلقى فى فتحة الأنف الخلفية، وذلك بالتعاون بين مستشفيى 30 يونيو والسلام التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد.





وأوضح بيان الهيئة، يعتبر هذا التدخل من التدخلات الكبرى والدقيقة لأنه بالقرب من قاع الجمجمة، حيث استقبلت غرفة الطوارئ المركزية بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد بلاغ لحالة طفلة عمرها يومين تعانى من صعوبة بالتنفس، وعلى الفور تم إدخالها حضانة مستشفى 30 يونيو حيث كانت الطفلة تعانى من صعوبة بالتنفس، فيما تم التعامل معها على يد أطباء الأطفال المتميزين بحضانة المستشفى، وتوصيلها سريعا على أجهزة الأكسجين المناسبة وأثناء الكشف على الطفلة ومتابعتها تبين انسداد أنفى على الناحيتين اليمنى واليسرى.

وتابع البيان، على الفور تم عمل أشعة مقطعية على الأنف والجيوب الأنفية للطفلة للتأكد من تشخيص الحالة، ووجود انسداد وهذا يعتبر عيب خلقى نادر يؤثر على التنفس والرضاعة بالنسبة للطفلة، وعليه تم تأمين مجرى التنفس بالفم حيث أنه المصدر الوحيد للتنفس بالنسبة للطفلة، فيما تم التنسيق لنقل الطفلة لقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد لإجراء جراحة عاجلة، وذلك تحت إشراف اخصائى الأطفال من مستشفى 30 يونيو، حتى استقبلها فريق على أعلى مستوى بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد، وتمت العملية على الفور بفتح الانسداد الخلفى باستخدام المنظار الضوئى.

واستكمل البيان، بعد إجراء العملية للطفلة استعادت قدرتها على التنفس من الأنف، كما تحسنت قدرتها على الرضاعة الطبيعية، وقد تم إجراء العملية على يد الفريق الطبى المتميز بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد، والذى ضم كلا من د. محمد النجار "أخصائى أنف وأذن وجراحات ميكروسكوبية"، د. محمد سعد، د. منى عبدالمعبود (طبيب مقيم أنف وأذن)، وبمشاركة د. محمد فوزى فتح الله "استشارى التخدير"، د. محمد إسماعيل "اخصائى تخدير"، د. هشام عبد العزيز "نائب تخدير، أ.عزة رمضان "فنى تخدير"، وبإشراف الفريق الطبى المتميز من مستشفى 30 يونيو د.محمد مشالى "أخصائى الأطفال وحديثى الولادة"، د. أحمد صدقى "أخصائى الأطفال وحديثى الولادة".

ويشار إلى أن مستشفيى 30 يونيو السلام التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد، حاصلتان على درجة الاعتماد القومية GAHAR 2021، والمعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، وهو ما يعكس مطابقتهما لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.