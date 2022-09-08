وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ لحظة فارقة فى اختبار مصداقية العمل متعدد الأطراف

جدة - نرمين السيد - والتقت وزيرة البيئة بـ كارى آن جونز السكرتيرة التنفيذية لمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى والتنمية والوفد المرافق لها لبحث آليات الاستفادة من التقرير السنوى للمنظمة حول سياسة النمو الأخضر فى مناقشات مؤتمر المناخ COP 27 ومشاركة المنظمة فى الأيام الموضوعية للمؤتمر.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهتمامها باستعراض التقرير السنوى للمنظمة حول سياسات النمو الأخضر لتحديد المجالات التى يمكن تسليط الضوء وإحداث نوع من التكامل مع مخرجات تقارير ودراسات المنظمات والهيئات الأخرى للاستفادة منها، وخاصة فى مجال التمويل، موضحة أن مؤتمر المناخ COP 27 ينظر له كنقطة تحول فى ظل صدور كتاب قواعد اتفاق باريس، حيث تأتى أهمية المؤتمر فى ضرورة الاتفاق الجمعى على ما سيتم تنفيذه كشركاء وحكومات ومؤسسات، مما يجعل الجميع يتطلع لنتائج المؤتمر، ونعتبرها لحظة فارقة فى اختبار مصداقية العمل متعدد الأطراف.

دعت الوزيرة المنظمة للمشاركة فى فعاليات الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP 27 خاصة يومى التمويل والتنوع البيولوجى، خاصة مع تطلع العالم لإعلان خارطة طريق التنوع البيولوجى لما بعد 2020 فى مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 بمونتريال فى ديسمبر المقبل، مما يستدعى مناقشة الرابطة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى، وتمويل التنوع البيولوجى بعد اعلان تعهد 100 مليار دولار له، والتى نتطلع إلى تحقيقه على أرض الواقع خاصة لمساعدة الدول النامية على إدارة مواردها الطبيعية والحفاظ عليها، مما يسلط الضوء على أهمية الوصول لآليات مبتكرة لتمويل المناخ والتنوع البيولوجى وتوفير فرص الوصول لهذا التمويل، وزيادة الاستثمار فى التنوع البيولوجى بإتاحة فرصة أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

ومن جانبها، أكدت مسئولة المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى والتنمية على تطلعها لدعم مصر بالدراسات والتقرير التى يمكن أن تحقق دفعة لها فى العمل البيئى والمناخى، وخلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP 27، حيث تقدم المنظمة فى تقريرها رصد لما تم فى مجالات النمو الأخضر والتخفيف والتكيف وإشراك القطاع الخاص ورأس المال الطبيعى وادارة التنوع البيولوجى، مع تسليط الضوء على التحديات.

وفى ذات السياق، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد مع السيدة لورين تونيانا رئيس المنظمة الأوروبية للمناخ، والسفير الفرنسى بالقاهرة لمناقشة دعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، حيث أشادت تونيانا برابطة الطاقة والغذاء والمياه التى أطلقتها مصر، واعتبرتها نموذج رائد يمكن تكراره فى دول أخرى والبناء عليه خاصة الدول الأفريقية.

وأكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ COP 27 باعتباره مؤتمر للتنفيذ يعول عليه العالم لدفع أجندة العمل المناخى، وتحقيق الالتزامات والتعهدات الناتجة عن مؤتمر جلاسكو للمناخ COP 26، والعمل على الانتقال العادل، لافتة إلى أن مصر خلال الفترة الماضية خطت خطوات هامة فى مسار العمل المناخى، بدءا من إعلان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وبرنامج نوفى المنبثق منهما، وذلك فى إطار الأولويات الوطنية الخاصة بتوفير المياه والغذاء فى دولة لديها فرصة عظيمة للتوسع فى الطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تقدم للعالم رسائل هامة وهى أنها تضع المناخ فى قلب عملية التنمية، وكيفية الربط بين الوضع الراهن على الأرض وما يتم فى الغرف المغلقة للمفاوضات وما يمكن أن يقدمه الشباب والمجتمع المدنى من أفكار وحلول لصياغتها فى شكل إجراءات تنفيذية، موضحة أن برنامج نوفى ليس مجرد نموذج يضع المناخ فى قلب عملية التنمية ويقدم حلول للمناخ، ولكن أيضا يقدم نموذج لكيفية وضع المناخ فى قلب الاحتياجات الانسانية، بنموذج وطنى يمكن تكراره عالميا فى العديد من الدول، حيث أن دمج المناخ فى التنمية هو تحدى كبير، تغلبت عليه مصر باشراك كافة القطاعات فى اتخاذ القرار والإعداد لمؤتمر المناخ COP 27، وهى خطوة للأمام لن تعود عنها مصر أبدا.

ومن جانبها، أكدت لورين تونيانا رئيسة المنظمة الأوروبية للمناخ أن مؤتمر المناخ COP 27 سيحقق نتائج مختلفة لاتفاق باريس، فهو فرصة كبيرة للتحول من الأقوال إلى الأفعال، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل اللازم، ودعم الدول الأفريقية فى اتخاذ إجراءات التصدى لآثار تغير المناخ، مشيدة برسالة مؤتمر المناخ COP 27 فى السعى للوصول إلى إجراءات تنفيذية قائمة على البعد الإنسانى والعلم.

كما التقت الدكتورة ياسمين فؤاد بممثلى صندوق المناخ الأخضر GCF لبحث سبل دعم مؤتمر المناخ COP 27، حيث تناول الاجتماع دور برنامج نوفى فى تقديم نموذج رائد لتنفيذ مشروعات خضراء تقوم على الاحتياجات الأساسية للبشر، ودور منصة الاستثمار الخاصة بالصندوق فى دعم تمويل مشروعات المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن برنامج نوفى برنامج وطنى يمكن اعتباره نموذج رائد لتكراره والبناء عليه عالميا، حيث يجعل مواجهة آثار تغير المناخ أكثر قربا من الناس وفى قلب عملية التنمية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للبشر من غذاء ومياه وطاقة فى عالم تعصف به الازمات والتحديات، كما أنه يحل اشكالية الربط بين إجراءات التكيف والتخفيف ويعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، وأشادت بمنصة الاستثمار التى ستطلق فى مؤتمر المناخ COP 27 كفرصة جيدة لعرض قصص النجاح والتجارب الرائدة، ومنها قصة نجاح مصر فى الانتقال العادل ودمج المناخ فى عملية التنمية بمشاركة جميع الأطراف، حيث تعد المنصة فرصة لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية فى المجالات المختلفة، ووضع تصور لخارطة الطريق لما بعد مؤتمر المناخ COP 27.

ومن جانبها، أشادت ممثلة صندوق المناخ الأخضر بتجربة مصر فى الربط بين الاحتياجات البشرية ومواجهة آثار تغير المناخ خلال برنامج نوفى واعتبرتها نمذج عالمى رائد، مؤكدة على أهمية تعاون جميع الأطراف للخروج بخارطة طريق للاستثمار فى المناخ وتسريع عملية التحول الأخضر.

ودعت الوزيرة الصندوق ليكون شريك فى مناقشات تمويل التكيف فى مؤتمر المناخ COP 27، وعرض التعاون الثنائى فى مشروع إدارة المناطق الساحلية والدلتا فى مصر كقصة نجاح، خاصة مع العمل على الإعداد للمرحلة الثانية منه ضمن برنامج نوفى، وأيضا المشاركة فى يوم التنوع البيولوجى لدفع المناقشات نحو مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 واعلان خارطة الطريق للتنوع البيولوجى لما بعد 2020.