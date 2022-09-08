حزب إرادة جيل يؤيد دعوة الرئيس السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى نهاية سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية تأييد حزب إرادة جيل لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، الخميس، خلال افتتاح بعض المشروعات بعقد مؤتمر اقتصادى نهاية الشهر الجارى.

وأكد النائب تيسير مطر ان عقد هذا المؤتمر امر هام لمناقشة مشاكل وازمات مصر الاقتصادية والاستماع الى رؤى المستثمرين ورجال الاعمال ووضع خارطة طريق لحل هذة المشاكل.

وأشار النائب تيسير مطر الى ان رؤية حزب ارادة جيل التى تم تقديمها للحوار الوطنى أعطت اولوية للمحور الاقتصادى لأن الاقتصاد هو عصب الحياة وهو القاطرة لحل مشاكل مصر.