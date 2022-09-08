بعد تجديد انتخابها.. انعقاد الاجتماع الأول لرابطة الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - عقدت مساء اليوم، رابطة الأندية المصرية اجتماعها الأول بعد تجديد انتخابها، برئاسة النائب أحمد دياب، ورشح 12 ناديا في الموسم الماضي ممثلا عنهم في الموسم الجديد، بينما رشح ناديا طلائع الجيش وحرس الحدود العميد دكتور أحمد علي ممثلا عنهما، ورشح الزمالك خالد رفعت، بينما رشح الأهلي عماد متعب، ورشح النادي المصري شريف صالح، ورشح اتحاد الكرة اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم.





وفاز النائب أحمد دياب برئاسة رابطة الأندية المصرية بالتزكية، كما تم انتخاب الكابتن عماد متعب نائبا لرئيس الرابطة.

من جانبه أكد رئيس رابطة الأندية المحترفة، أحمد دياب، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالموسم الجديد خلال أسبوع، معلقا في مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس، أنه يتوجه بالشكر إلي زملائه بالرابطة على المجهود الذي قاموا به في الموسم الأول لهم بالدوري.

وأكد دياب: " أود أن أشكر اتحاد الكرة وكل أندية الدوري ومجالس إداراتهم على تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة لموسم جديد."

وواصل حديثه: "عقدنا اجتماعا تنظيميا اليوم، وسوف يكون هناك اجتماع آخر خلال أسبوع لمناقشة كافة الامور التي تخص الموسم الجديد."

وتابع دياب: "نسعى للتطوير والبناء على ما تحقق في الموسم الماضي، نعمل بروح واحدة، وهدفنا واحد هو الارتقاء بالكرة المصرية، بالتعاون الجاد والهادف مع كل عناصر المنظومة واتحاد الكرة المصري."