رسميا جراهام بوتر مديرا فنيا لفريق تشيلسى الإنجليزى 5 مواسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أعلن نادى تشيلسي الإنجليزي، بشكل رسمي اليوم الخميس، تعيين جراهام بوتر، مديرا فنيا لقيادة البلوز لخلافة للمدرب الألماني توماس توخيل، الذي تمت إقالته الساعات الماضية، بعد الخسارة أمام دينامو زغرب 0-1 في الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونشر البلوز بيان رسمي عبر موقعه الرسمي وحسابه على تويتر جاء فيه: يسر نادي تشيلسي لكرة القدم أن يرحب بـ جراهام بوتر مدربًا جديدًا لنا، حيث ينضم إلينا في عقد مدته خمس سنوات لجلب كرة القدم التقدمية وتدريبه المبتكر إلى النادي.

وأضاف بيان تشيلسي، يعتبر بوتر أحد أكثر المدربين إثارة في اللعبة ، حيث بدأ رحلته في السويد قبل أن يجلب مواهبه إلى اللعبة الإنجليزية على مدار المواسم الأربعة الماضية.

وقال بوتر عند اتمام انتقاله إلى ستامفورد بريدج: "أنا فخور للغاية ومتحمس لتمثيل نادي تشيلسي ، هذا النادي الرائع لكرة القدم، أنا متحمس جدًا للشراكة مع مجموعة ملكية تشيلسي الجديدة وأتطلع إلى الاجتماع والعمل مع مجموعة مثيرة من اللاعبين وتطوير فريق وثقافة يمكن أن يفخر بها معجبونا المذهلون، أود أيضًا أن أتقدم بخالص شكري إلى نادي برايتون آند هوف ألبيون لإتاحة هذه الفرصة لي ، وعلى وجه الخصوص توني بلوم وجميع اللاعبين والموظفين والمشجعين على دعمهم المستمر خلال فترة وجودي في النادي.

وقال تود بوهلي ، رئيس مجلس الإدارة: "يسعدنا إحضار جراهام إلى تشيلسي إنه مدرب مؤكد ومبتكر في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتناسب مع رؤيتنا للنادي إنه ليس موهوبًا للغاية على أرض الملعب فحسب ، بل يمتلك مهارات وقدرات تتجاوز الملعب مما سيجعل تشيلسي ناديًا أكثر نجاحًا لقد كان له تأثير كبير في الأندية السابقة له ونتطلع إلى تأثيره الإيجابي في تشيلسي نتطلع إلى دعمه وفريقه التدريبي والفريق في تحقيق إمكاناتهم الكاملة في الأشهر والسنوات المقبلة.

بينما قال بهداد إجبالي وخوسيه إي فيليسيانو ، المالكين المتحكمين: "جراهام هو مبتكر كرة قدم وفائز على أرض الملعب وقائد خارج الملعب لقد أثار إعجابنا بشدة بأفكاره ونهجه في كرة القدم يسعدنا أن نتشارك معه لبناء فريق فائز ، فريق يجسد ثقافة التعاون والابتكار والعمل الجماعي وتطوير اللاعبين والالتزام بالتميز داخل وخارج الملعب نحن محظوظون بوجود جراهام وفريقه كشركاء لنا في تلك الرحلة.

وأتم بيان تشيلسي: وسيتولى بوتر ، 47 عاما ، مسؤولية الفريق على الفور.