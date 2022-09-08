وزير الخارجية يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر cop27 بشرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - تابع وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المعين لمؤتمر COP27 الاستعدادات الجارية على قدم وساق لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على "تويتر".

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الأربعاء، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ "جون كيري"، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي Egypt ICF المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء بحث أوجه التشاور والتنسيق الجاري بين مصر والولايات المتحدة في مجال تغير المناخ، حيث ثمن الجانبان مستوى التعاون القائم بينهما في شتى موضوعات عمل المناخ الدولي، وتبادلا الرؤى ووجهات النظر حول القضايا ذات الأولوية في هذا الصدد، وخاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية وحشد تمويل المُناخ.

كما أشار السفير أبو زيد إلى تناول المقابلة الترتيبات والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، فضلاً عن رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لأهم الموضوعات المطروحة على أجندته، وهو ما أكد معه الجانبان أهمية مواصلة التشاور في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة على نحو يُسهم في خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة.