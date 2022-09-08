وزير الصحة يبحث إنشاء مستشفى إيطالى للأمومة والطفولة فى مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، السفير الإيطالى لدى مصر، مايكل كارون، بمقر ديوان عام الوزارة؛ لبحث دعم وتعزيز الشراكات بين مصر وإيطاليا فى مجالات الصحة العامة وتصنيع الأدوية واللقاحات.





وشدد الوزير على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا، منوها بأهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مجال الصحة العامة، بما يساهم فى تحقيق الدعم والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى كافة التخصصات الطبية.

وبدوره أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول عددا من المباحثات المهمة حول المشروعات الإيطالية بمصر فى مجال الصحة العامة، حيث ناقش الجانبان مراحل تنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الإيطالى بامبينو جيزو للأمومة والطفولة فى مصر، لتصبح ضمن أكبر المراكز العلاجية والبحثية لعلاج أمراض الأطفال.

وأورد أن الاجتماع تناول متابعة معدلات العمل الخاصة بمراحل مشروع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى الذى يستهدف صقل مهارات أطقم التمريض بالمستشفيات من خلال الدورات تدريبية لفرق التمريض بالمستشفيات وفنيين التمريض بالمعاهد الفنية الصحية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات التمريضية بالمستشفيات، حيث يجرى تنفيذ المشروع على 3 مراحل فى عدد من محافظات الجمهورية، حيث انطلقت المرحلة الأولى للمشروع بمحافظة بور سعيد، والمرحلة الثانية بمحافظات (بورسعيد، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر)، لافتاً إلى المناقشة حول ضم محافظة أسوان ضمن المحافظات بالمرحلة الثالثة.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول بحث التعاون فى مجال الدواء، حيث استمع الوزير إلى خطة الجانب الإيطالى التى تستهدف إنشاء مصانع دواء إيطالية وفتح أسواق دوائية جديدة داخل مصر فضلاً عن التعاون مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لإنتاج كافة أنواع اللقاحات.

وأشار إلى أن الوزير أكد على تقديم الدعم للجانب الإيطالى فى مجال صناعة الدواء وتطويرها، بما يساهم فى تلبية احتياجات السوق المصرى من الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج، بالاضافة الى العمل على تلبية احتياجات الدول الإفريقية.

ومن ناحيته، شدد السفير الإيطالى لدى مصر، على قوة وعمق العلاقات المصرية الإيطالية التى تمتد على مدار سنوات طويلة، لافتاً إلى الحرص على التعاون وتقديم الدعم للارتقاء بالمنظومة الصحية، فضلاً عن فتح أسواق دوائية جديدة داخل مصر، حيث يعد سوق الدواء المصرى من الأسواق المهمة.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور سحر حلمى، مدير الإدارة العامة للتكليف ورئيس قطاع البحوث والتدريب، والدكتورة سوزان الزناتى، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.