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القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريب SOF-10 بنطاق الأسطول الشمالى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب تبادل الخبرات فى مجال القوات الخاصة البحرية "SOF-10" والذى استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط ، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة .

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة وكذا حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المتشبه بها ، وتنفيذ أعمال التسلل البحرى والإغارة على جزيرة منعزلة والتى أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب .

تأتى تلك التدريبات تأكيداً على مدى قدرة القوات المشاركة فى تنفيذ عمل جماعى مشترك ، كذلك التنسيق والتفاهم فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة ، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة .

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية وكبير مسئولى الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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