التعليم العالى: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد، يومًا إضافيًا لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.

ونهيب بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، وكذلك الاهتمام بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وعدم التخلف عن تسجيل الرغبات، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب لتسجيل أي رغبات، وأن أعمال المرحلة الثالثة ستنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجاري.

ومن جانبه، أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 199 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022/2023.