محيى الدين: إفريقيا بحاجة لتفعيل أدوات التمويل المبتكر لمواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP 27، أن الدول النامية وخاصة فى إفريقيا تحتاج لتمويلات ضخمة لتحقيق التنمية والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإسهام فى الجهد الدولى لمواجهة التغير المناخى.





وأشار إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص على نطاق واسع فى تمويل العمل التنموى والمناخى باستخدام أدوات التمويل المبتكر، وأهمية تفعيل السندات الخضراء لتمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ، مع ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات لتخفيض الديون.

جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بعنوان "مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام"، ضمن فعاليات اليوم الثانى لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة للإعداد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وفلافيان جوبيرت وزير الزراعة والبيئة وتغير المناخ بسيشيل، وعدد من خبراء وممثلى منظمات التمويل الأفريقية والدولية.

ونوه محيى الدين إلى أهمية مقايضة الديون، موضحا أنها تعتمد على تحديد آليات للتعاملات المالية وكذا تحديد الهدف منها عن طريق اختيار مشروعات بعينها تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وقال محيى الدين إن أفريقيا تعانى من أزمة فيما يتعلق باستدامة الاستثمار فى العمل التنموى، موضحا أن حجم الديون الواجب على دول أفريقيا سدادها خلال العام الجارى يبلغ 64 مليار دولار وهو ضعف قيمة ما حصلت عليه من تمويل عبر المساعدات الثنائية.

وأضاف أن 20 مليون أفريقى مهددون بالانضمام إلى خط الفقر المدقع فى حال تفاقمت الأوضاع بالنسبة لستة عشر دولة إفريقية مهددة بالدخول فى مرحلة ضائقة الديون، كما أوضح أن تقييم الوضع الاقتصادى يشير إلى وصول 59 بالمئة من الدول الإفريقية إلى مرحلة الإفلاس أو ضائقة الديون.

وأفاد رائد المناخ بأن 41 بالمئة من الدول الأفريقية تم تخفيض تصنيفها الائتمانى نتيجة تبعات جائحة كورونا، فى مقابل 6 بالمائة فقط من الاقتصادات المتقدمة.

وشدد على أهمية وضع سياسات محددة فى الدول الافريقية لتفعيل أدوات التمويل المبتكر بما فيها مقايضة الديون.