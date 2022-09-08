شكرى يتفقد الاستعدادات الخاصة باستضافة COP27

جدة - نرمين السيد - زار وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مدينة شرم الشيخ يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري لتفقد المواقع والاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر COP27 المقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قام بجولة مطولة في مكان انعقاد المؤتمر بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، حرص خلالها على تفقد مختلف أماكن انعقاد المؤتمر، ومن بينها القاعات الرئيسية للاجتماعات والأماكن المخصصة للوفود ووسائل الإعلام ومنطقة الخدمات وغيرها، فضلاً عن المنطقة المخصصة لأجنحة الوفود المشاركة ومختلف المواقع التي ستتواجد بها الوفود.

وأكد وزير الخارجية خلال لقاءاته مع القائمين على العملية التنظيمية، ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف، من أجل ضمان التنظيم الناجح للمؤتمر في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لاستضافة هذا الحدث العالمى الهام.

وكشف المتحدث الرسمى، بأن السيد سامح شكري التقى خلال تواجده بمدينة شرم الشيخ السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث أعرب عن خالص التقدير للجهود التي تبذلها المحافظة بهدف نجاح المؤتمر وما توفره من تسهيلات لكافة مؤسسات الدولة وممثلي الجهات الدولية لضمان نجاح المؤتمر.