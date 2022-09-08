- 1/2
- 2/2
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قام بجولة مطولة في مكان انعقاد المؤتمر بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، حرص خلالها على تفقد مختلف أماكن انعقاد المؤتمر، ومن بينها القاعات الرئيسية للاجتماعات والأماكن المخصصة للوفود ووسائل الإعلام ومنطقة الخدمات وغيرها، فضلاً عن المنطقة المخصصة لأجنحة الوفود المشاركة ومختلف المواقع التي ستتواجد بها الوفود.
وأكد وزير الخارجية خلال لقاءاته مع القائمين على العملية التنظيمية، ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف، من أجل ضمان التنظيم الناجح للمؤتمر في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لاستضافة هذا الحدث العالمى الهام.
وكشف المتحدث الرسمى، بأن السيد سامح شكري التقى خلال تواجده بمدينة شرم الشيخ السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث أعرب عن خالص التقدير للجهود التي تبذلها المحافظة بهدف نجاح المؤتمر وما توفره من تسهيلات لكافة مؤسسات الدولة وممثلي الجهات الدولية لضمان نجاح المؤتمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يتفقد الاستعدادات الخاصة باستضافة COP27 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.