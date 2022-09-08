"دبى للصحافة" يستعد لتنظيم منتدى الإعلام العربى الشهر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 04:27 مساءً - يستعد نادى دبى للصحافة، لتنظيم منتدى الإعلام العربى، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وأوضح خالد جمال مسؤول العلاقات الإعلامية فى نادى دبى للصحافة أن المنتدى جاهز لاستقبال ضيوفه من خارج الدولة، وذلك خلال 4 و5 من الشهر المقبل، وذلك بعد مجموعة من الزيارات لمسئولى النادى لمصر الشهر الماضى تخللها زيارات لمؤسسات إعلامية كبيرة.

وتنعقد أعمال الدورة العشرين للمنتدى، بأجندة بالغة التنوع لمناقشة جملة من الموضوعات التى تشغل بال القائمين على القطاعات الإعلامية المختلفة فى عموم المنطقة العربية، فى محاولة للإجابة على تساؤلات مهمة ترتبط بشكل التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة فى ضوء ما يمر به العالم من متغيرات متعددة الأوجه وأبعاد التأثير.

وأكدت منى غانم المرّي، رئيسة نادى دبى للصحافة أن المنتدى حريص على الاضطلاع بالمسؤولية الكبيرة التى يحملها على عاتقه كأكبر وأهم لقاء سنوى للقائمين على إعلام العالم العربى والمسؤولين عن صياغة محتواه، ليواصل حشد الأفكار والرؤى والطروحات التى يمكن من خلالها التوصل إلى تحليل دقيق للمشهد الإعلامى العربي، بما يعتريه من تحديات وتحديد أسلوب التصدى لها ومعالجتها، كذلك ما ينتظره من فرص، وكيفية الاستفادة منها وتوسيع نطاقها، ليكون المنتدى دائماً قوة دفع إيجابية فى اتجاه التحديث والتطوير وبما يعود بالنفع فى نهاية المطاف على المُتلقّى فى مختلف ربوع العالم العربي.