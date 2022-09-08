بشهادة تضامن النواب: ملف الرعاية الاجتماعية شهد طفرة غير مسبوقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 04:27 مساءً - قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم المواطن، واتضح ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة، متابعا:" لغة الأرقام مبتكدبش، والدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لا تتحدث سوى بالأرقام، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد طفرة غير مسبوقة ما انعكس أثره على المواطنين بصورة جلية في مختلف محافظات الجمهورية".

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، أثناء تفقد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وافتتاح القرية الأولمبية للهيئة وتدشين الوحدات البحرية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، كالعادة اتسم بمزيد من المصداقية والشفافية، وهذا الأمر بمثابة طمأنينة للمصريين، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، وفى نفس الوقت هذه الرسائل الحاسمة جاءت لتقطع الطريق على المشككين في حجم وقدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات ودعمها للمواطنين بصورة مباشرة.

وأكد رئيس اللجنة، أن حديث الرئيس بشأن المخزون الاستراتيجي وحرص الدولة على توفير مخزون استراتيجي من السلع لا يقل عن 6 أشهر في ظل أن هناك بعض الدول الكبرى التي تعاني من اختفاء السلع يعكس حجم وقوة ومكانة الدولة المصرية، في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد اليوم، افتتاح القرية الأولمبية للهيئة وتدشين الوحدات البحرية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، وتفقد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.