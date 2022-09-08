رئيس الأركان يناقش مع محافظ الشرقية موقف مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى بنطاق محافظة الشرقية.





حضر اللقاء ممثلى وزارات الصحة والسكان والبترول والثروة المعدنية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى والنقل والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وتناول الاجتماع استعراض إجراءات العمل بالمشروعات المستهدف تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الشرقية، تضمن المراحل التى تم الانتهاء من تنفيذها والمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة، وبحث المصاعب والعقبات التى تحول دون دفع وتيرة العمل ببعض المشروعات ومقترحات حلها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لاستكمال العمل بها وفقا للمعدلات الزمنية المخططة. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على حرص القوات المسلحة على المتابعة الميدانية والدورية للموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة التى تؤثر بشكل مباشر فى تحسين كل الجوانب المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات وغيرها من المشروعات بجميع محافظات الجمهورية. حضر الاجتماع عدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشارى المختص بمتابعة المشروع.

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