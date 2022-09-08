أمين مجلس وزراء الداخلية العرب: الأمن وحقوق الإنسان عنصران متكاملان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور عمر السويفى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان فى مصر رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.

واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بتوجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخلص مشاعر التبجيل والاحترام وأنبل معانى الشكر والعرفان على دوره الرائد فى دعم العمل العربى المشترك ومساعيه الحثيثة لخدمة القضايا العربية العادلة، معربا عن تقديره البالغ لما يوليه من اهتمام كريم بحقوق الإنسان وصون كرامته، واعجابة الكبير بما تشهده مصر فى ظل قيادته الحكيمة من نهضة شاملة فى شتى الميادين، وراجيا له موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد.

كما توجه كومان إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببالغ الشكر والامتنان على الرعاية الكريمة التى يحيط بها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبها المتخصص بالتوعية الأمنية والإعلام، مقدرا كل التقدير على ما لقيناه من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة وما وفرته لنا الوزارة الموقرة من أسباب الراحة والطمأنينة، وشاكرا لمعاونيه كل ولسائر إطارات الوزارة مجهوداتهم الجبارة لإنجاح هذا المؤتمر وما سبقه من فعاليات.

كما وجه إلى وزراء الداخلية العرب، كل التقدير والامتنان على جهودهم الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار فى الوطن العربى وتدعيم حقوق الإنسان وكرامته.

وجاءت كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب على النحو التالى:-

إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم فى القاهرة يأتى نتيجة الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة الداخلية المصرية لتعزيز حقوق الإنسان فى العمل الأمنى ولتدعيم التعاون العربى فى هذا المجال.

وقد تلقينا ببالغ الشكر والتقدير المبادرة القيمة التى تقدمت بها الوزارة الموقرة أثناء اجتماع اللجنة التى انعقدت يوم الإثنين للنظر فى تعزيز عمل مجلس وزراء الداخلية العرب فى مجال حقوق الإنسان، والتى تمثلت فى عدة إجراءات منها تخصبص عشرين منحة دراسية فى مجال حقوق الإنسان فى كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة وتنظيم دورة تدريبية سنوية للكوادر الأمنية العربية ومواصلة تنظيم المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية فى مجال حقوق الإنسان التى نظمتها الوزارة خلال العام الماضى ورصدت لها جوائز قيمة وتم الإعلان عن نتائجها أثناء المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، فى ديسمبر الماضى. هذا علاوة على دعم المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالكواذر البشرية اللازمة للقيام بالمهام التى أسندها إليه المجلس فى مجال حقوق الإنسان.

إن نظرة مجلس وزراء الداخلية العرب إلى موضوع حقوق الإنسان تقوم على إيمان راسخ بأن لا تعارض بين بسط الأمن واحترام حقوق الإنسان بل إن قناعتنا الثابتة هى أن الأمن وحقوق الإنسان عنصران متكاملان يعزز كل منها الآخر، فكلما استتب الأمن كلما تعزز احترام حقوق الإنسان، ناهيك عن أن الأمن هو فى حد ذاته حق أساسى من حقوق الإنسان.

ومن ناحية أخرى فإن حرص أجهزة إنفاذ القانون على احترام حقوق الإنسان أثناء ممارسة العمل الأمنى من شأنه أن يعزز العلاقة بينها وبين المواطنين ويقيم بين الشرطة والمجتمع شراكة وثيقة يغنم منها الأمن وحقوق الإنسان على حد سواء.

وإن هذا التصور لعلاقة الأمن وحقوق الإنسان هو الذى جعل المجلس ينفتح على كل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ويثمن الدور الذى تقوم به ويعمل على الاستفادة مما تبديه من ملاحظات بشأن أداء أجهزة الأمن.

ودعونى أشير هنا على سبيل المثال إلى اعتماد المجلس لصيغتين معدلتين لكل من مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربى ومدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين، تم إعدادهما فى ضوء ملاحظات وردت بشأنهما من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

إن بين أيديكم اليوم جدول أعمال حافلا بالمواضيع المهمة التى ستجد منكم دون شك كل العناية والاهتمام. وسيكون لتبادل الممارسات الفضلى فى مجال تعزيز حقوق الإنسان قسط كبير من مداولاتكم من خلال استعراض تجارب الدول الأعضاء فى مجال حقوق الإنسان، واللائحة التوجيهية الموحدة حول تعامل أجهزة الأمن مع الأزمات الصحية وكيفية تعزيز حقوق الإنسان أثناءها، التى تم إعدادها فى ضوء مرئيات الدول الأعضاء.

واسمحوا لى أن أشير أخيرا إلى الموضوع المتعلق بإسهام وزارة الداخلية فى حماية الأسرة الذى يجسد التصور المتجذر لدى المجلس من أن الأمن لا يقتصر على الوقاية من الجريمة ومكافحتها وإنما بتجاوز ذلك إلى العناية بالإنسان والأسرة والفئات الاجتماعية، وتقديم شتى أنواع الخدمات لهم، فى إطار ما بات يعرف بالشرطة المجتمعية أو شرطة الجوار.

يسعدنى فى الختام أن أجدد التعبير عن شكرنا البالغ وامتناننا العميق لما لقيناه من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة راجيا الله العزيز الجليل أن يكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح، وأن يوفقكم لما فيه الخير والرشاد.