القباج تتفقد مكتب السجل المدنى بوزارة التضامن تمهيدا لافتتاحه

جدة - نرمين السيد - تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، يرافقها رئيس جهاز تعمير القاهرة الفاطمية اللواء وائل مصطفى، مكتب السجل المدنى بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى، الذى من المقرر افتتاحه قريبا فى إطار التعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.





وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى إلى تقديم جميع الخدمات للمستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة)، والمتقدمين لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة المترددين على الوزارة، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين لاستكمال بياناتهم أو تصحيحها حال وجود أخطاء فى بيانات الأرقام القومية، ومن المتوقع أن يوفر ذلك عامل الوقت والجهد على المواطنين، كما يسهل وجود مكتب سجل مدنى بمقر الوزارة الكثير من الإجراءات والوقت للمواطنين بدلا من الذهاب لمحافظاتهم لاستخراج الأوراق المطلوبة، ثم العودة لتسليمها مرة أخرى.

وأعربت وزيرة التضامن عن شكرها لوزير الداخلية لاستجابته السريعة لطلب وزارة التضامن الاجتماعى بإنشاء مكتب للسجل المدنى بديوان عام الوزارة، والتوجيه المستمر للمختصين بتفقد المكان ومتابعته لسرعة الإنجاز.

وحرصت وزيرة التضامن على تفقد المكتب للوقوف على جاهزيته، تمهيدا لافتتاحه فى القريب العاجل، وذلك فى إطار التعاون مع وزارة الداخلية.

يأتى ذلك فى إطار تبنى وزارة التضامن الاجتماعى استراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة من جانبها للتخفيف عن كاهل المواطن كى يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.