- 1/2
- 2/2
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى إلى تقديم جميع الخدمات للمستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة)، والمتقدمين لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة المترددين على الوزارة، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين لاستكمال بياناتهم أو تصحيحها حال وجود أخطاء فى بيانات الأرقام القومية، ومن المتوقع أن يوفر ذلك عامل الوقت والجهد على المواطنين، كما يسهل وجود مكتب سجل مدنى بمقر الوزارة الكثير من الإجراءات والوقت للمواطنين بدلا من الذهاب لمحافظاتهم لاستخراج الأوراق المطلوبة، ثم العودة لتسليمها مرة أخرى.
وأعربت وزيرة التضامن عن شكرها لوزير الداخلية لاستجابته السريعة لطلب وزارة التضامن الاجتماعى بإنشاء مكتب للسجل المدنى بديوان عام الوزارة، والتوجيه المستمر للمختصين بتفقد المكان ومتابعته لسرعة الإنجاز.
وحرصت وزيرة التضامن على تفقد المكتب للوقوف على جاهزيته، تمهيدا لافتتاحه فى القريب العاجل، وذلك فى إطار التعاون مع وزارة الداخلية.
يأتى ذلك فى إطار تبنى وزارة التضامن الاجتماعى استراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة من جانبها للتخفيف عن كاهل المواطن كى يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القباج تتفقد مكتب السجل المدنى بوزارة التضامن تمهيدا لافتتاحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.