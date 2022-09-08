استخراج بطاقات الماستر كارد.. بيان مهم للعمالة المصرية فى العراق

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، خطابا من وميض علاء رسول مدير مصرف الرافدين العراقى فرع القاهرة، ومحمد احمد لطفى نائب مدير البنك، يفيد بأن لجنة هيئة التقاعد والضمان الاجتماعى بالعراق، ستتواجد من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع لاستخراج بطاقات "الماستر كارد" لمستفيدى الرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعى من المصريين الذين كانوا يعملون فى العراق، فضلا عن مناقشة المشاكل التى تواجه هؤلاء المستفيدين.





وجاء فى الخطاب أنه سيتم ترتيب المقابلات بالأسماء التى ستعلن على صفحة "المصرف العراقى" على موقع "فيسبوك"، لكى يتمكن كل متقاعد من المستفيدين من شرح مشاكله والعمل على حلها وصرف مستحقاته، وذلك من هنا. وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد التقى مطلع الأسبوع الجارى، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، مدير بنك الرافدين بالقاهرة، ونائب مدير البنك، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومى، والخاص بدولة العراق.

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