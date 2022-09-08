وزيرة البيئة: استراتيجية الصمود والتكيف تعكس الوحدة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك حضور الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة بفيينا، ونائب رئيس الحلول الشاملة لمؤسسة التمويل الدولية، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، والمدير العام للمعهد العالمى للنمو الأخضر، حيث يعقد المنتدى خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وينظمه وزارة التعاون الدولى، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الإفريقية لتطوير ومواءمة مساهماتها المحددة وطنيا (NDCs)، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل، حيث تعد خطط المساهمات الوطنية لكل دولة من أهم متطلبات دفع العمل المناخى عالميا وتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر انطلاقا من مبدأ المسئوليات المشتركة والمتباينة.

وناقشت الجلسة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالاحتياجات الفنية والمالية للتنفيذ الناجح للمساهمات المحددة وطنيا فى إفريقيا، ودور مختلف أصحاب المصلحة فى دعم البلدان فى تخطيط وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بالإضافة إلى مواءمتها مع خطط الاستثمار، وتحديد طرق دمج المساهمات المحددة وطنيا فى سياسات المناخ الأوسع نطاقا، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تعيق التنفيذ المناسب للمساهمات المحددة وطنيا فى سياق الدول الإفريقية، وكيف يمكن للدول المتقدمة أن تدعم البلدان الإفريقية فى تنفيذ أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق المناسبة لتتمكن من تتبع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، وما هو المطلوب لضمان التوازن المناسب بين تمويل التخفيف وتمويل التكيف وكيف يمكننا ضمان تحقيق مضاعفة تمويل التكيف.

وشهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للدكتورة ياسمين فؤاد حول موضوعات المناخ، حيث أكدت وزيرة البيئة خلال استعراضها لأهم المستجدات بعد إطلاق مصر للاستراتيجة الوطنية للمناخ شهر مايو الماضى لتعزيز النمو الاقتصادى والحفاظ على الموارد الوطنية، أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الركائز ليست فقط الجوانب التقنية لتغير المناخ وهى التكيف والتخفيف لأنه يؤثر على كل جزء من العالم وكل مواطن على وجه الأرض، حيث تم بناء الاستراتيجية على خمس ركائز وهى: التخفيف مع التركيز على الطاقة المتجددة _والنقل _والنفط _الغاز _الصناعة والنفايات، التكيف والحصول على مجتمعات أكثر مرونة وحماية المناطق الساحلية والحصول على المزيد من المياه والحصول على نهج أكثر تكاملا، والركيزة الثالثة هى وسائل التنفيذ (الهيكل المالى على المستوى الوطنى، والعمل على دمج البعد المناخى فى الميزانية الوطنية، ودور البنوك المحلية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص).

وأوضحت وزيرة البيئة الركيزة الرابعة وهى الحوكمة، حيث لا يمكننا لمواجهة التغيرات المناخية الاعتماد على الحكومات فقط، بل لابد من تكاتف كل أفراد المجتمع من مجتمع مدنى وقطاع خاص وغيره، مشيرة إلى الركيزة الخامسة والمتعلقة بالبحوث والعلوم ونقل التكنولوجيا، موضحة أن الاستراتيجية اعتمدت على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلى تحليل SWOT، وكيفية ربط السياق الوطنى بأهداف التنمية المستدامة العالمية.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها فى ظل المجلس الوطنى المعنى بتغير المناخ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تعاونت وزارة البيئة بشكل وثيق مع جميع الوزارات التنفيذية وتم إجراء مشاورات مع المجتمع المدنى والخبراء لضمان المشاركة الوطنية الكاملة.

وأضافت فؤاد أن مصر حدثت خطة مساهماتها المحددة وطنيا والتى تتضمن أهداف كمية وتدابير سياسة، مشيرة إلى أنه تم تحديد مستويات من الأولويات فى المساهمات المحددة وطنيا وهى: المياه والغذاء والطاقة من خلال برنامج (نوفى)، والنقل.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة بدأت فى تحديد الأولويات فى التكيف والتخفيف، حيث تم التركيز على الشباب، وتم إطلاق أول حملة إعلامية وطنية للمناخ على الإطلاق وهى "رجع الطبيعة لطبيعتها"، بهدف زيادة وعى للجمهور، والعمل مع المحافظة على الطبيعية، مضيفة أنه تم الانتهاء من أول منهج لتغير المناخ لدمجه فى المناهج التعليمية، ويقوم المدربين بتدريب المعلمين عليه.

وردا على السؤال الموجه لوزيرة البيئة حول مدى قدرتنا على تحقيق أهداف تغير المناخ، أشارت الوزير إلى ثلاثة أشياء يجب وضعها فى الاعتبار على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، أولها الوفاء بالالتزامات التى قطعناها على أنفسنا منذ زمن بعيد فى عام 1992 بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وثانيا العمل على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزم التكيف فى إفريقيا، البدء فى العمل على تقييم مخاطر الزراعة، موضحة أنه هناك قاعدة كبيرة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف التى يمكن لها المساهمة فى التقليل من مخاطر التغيرات المناخية وكذلك القطاع الخاص.

وأضافت ياسمين فؤاد أنه لابد من التنسيق والمواءمة بين المساهمات المحددة وطنيا والاحتياجات المطلوبة لمطابقة التمويل، نظرا لضآلته، مشيرة إلى استراتيجية الصمود والتكيف الإفريقية الإقليمية التى أصدرها الاتحاد الإفريقى، التى توضح كيف تتحدث إفريقيا بصوت واحد وتحدد احتياجاتها من وجهات النظر الوطنية فى المساهمات المحددة وطنيا وعلى المستوى الإقليمى، حيث يجب علينا البدء فى الاستفادة من هذه الجوانب الإقليمية ودعمها.