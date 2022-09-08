التعليم العالى: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وقرر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهى المرحلة الثالثة فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجارى، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب فى تعديل ترتيب رغباته. وتهيب وزارة التعليم العالى بالطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، وكذلك الاهتمام بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وعدم التخلف عن تسجيل الرغبات، علما بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب لتسجيل أى رغبات، وأن أعمال المرحلة الثالثة ستنتهى فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجارى. وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 199 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2022 - 2023.

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