ضبط 101 شريط ترامادول بحوزة راكب فى مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، راكبا مصريا بحوزته كمية من عقار الترامادول المخدر.

وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس، استوقف محمد يوسف محمد، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب، فى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وأنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة محمد زغلول، مأمور الجمرك، لوحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وكلف هانى أبو طالب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، علاء عبد الرحمن خضر، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 101 شريط لعقار الترامادول المخدر تركيزات مختلفة بإجمالى 1030 قرصا.

وبدوره أمر فتحى فوزى، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 184 لسنة 2022 ضد الراكب، وأحيل للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجماركـ بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.