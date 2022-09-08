نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزيادة الجديدة للتموين 2022 وكيفية الاستعلام عنها: بداية من أول سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الأفراد عن خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة للتموين 2022 وذلك بدءاً من سبتمبر القادم كأول إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم تنفيذها لرفع الأعباء والمصاريف على الأفراد حيث تتمثل الزيادة الجديدة في انضمام 36 مليون مستفيد من الأفراد الذين لديهم بطاقات تموينية للأسر الأكثر احتياجا وتتبباين قيمة الزيادة وفقا لأصحاب البطاقات التموينية.

الزيادة الجديدة للتموين 2022

، ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الجديدة للدعم يتم البدء فيه من أول سبتمبر لفترة 6 أشهر يتم تنفيذ الزيادة على عدد كبير من البطاقات التموينية وذلك من خلال الاطلاع على بون الخبز ويتم ظهور تفيد قيمة الزيادة الجديدة والتي تصل ل 100 جنيه لأصحاب البطاقات التموينية.

قيمة زيادة بطاقة التموين

تتمثل قيمة الزيادة على بطاقات التموين الموضحة على النحو الآتي:

يقدر مبلغ 100 جنيه لكل أسرة لديها بطاقة تموين والذين وصلوا إلى عدد 7.657 مليون بطاقة.

وبينما الأسر الحاملة لبطاقات تموين بها أسرتين إلى 3 أسر يتم إضافة 200 زيادة على بطاقة التموين والذين وصلوا إلى 332.328 بطاقة.

وأما بطاقات التموين التي بها أكثر من 3 أسر تم زيادة مبلغ 300 جنيه عليها والذين وصلوا إلى 926 بطاقة .

الفئات المستهدفة من زيادة بطاقات التموين

هناك فئات تستحق الزيادة على بطاقات التموين، وهي:

الأسر التي لا يتجاوز راتبها الشهري عن 2400 جنيه بشكل شهري.

بالإضافة إلى الأسر التي لا يتجاوز معاشها أيضا عن 1500 جنيه.

الأفراد الحاصلون على معاش الضمان الإجتماعي تكافل وكرامة.

السيدات الآرامل والمطلقات والسيدات المعيلة لأبنائها مستحقين لزيادة بطاقات التموين.

و أصحاب الأمراض المستعصية يستحقون أيضا زيادة بطاقات التموين.

الأفراد الصغار الذين لايملكون عائل أو راتب ثابت يعيشون منه .

بالإضافة إلى الأفراد الذين لا يملكون راتب ثابت وهم الباعة المنتشرون في الشوارع وأصحاب المهن البسيطة.

ها نحن نكون قد وصلنا إلى الختام بعد أن استعرضنا المزيد عن الزيادة الجديدة للتموين 2022 التي تبدأ من شهر سبتمبر حيث عرضنا لكم جهود وزارة التموين في العثور على التجار الذين يستغلون بطاقات التموين للتربح بالإضافة إلى توضيح قيمة زيادة بطاقة التموين لكل أسرة مع توضيح الفئات التي تستحق زيادة التموين.