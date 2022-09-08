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وزير الأوقاف يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة لبحث التعاون المشترك والترتيب لحضور مؤتمر...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 02:26 مساءً - استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سعادة السفير/ خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة اليوم الخميس 8/ 9/ 2022م، بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وبخاصة فيما يتصل بحضور معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مؤتمر زعماء الأديان المقرر انعقاده في كازاخستان يومي 14 و15/ 9/ 2022م، وكذلك اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والذي يرأسه من الجانب المصري معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن الجانب الكازاخي معالي وزير الإعلام والتنمية المجتمعية.

وقد أهدى معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سعادة السفير/ خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة نسخة من كتاب "المنتخب" في تفسير معاني القرآن الكريم، وقد أثنى سعادة السفير على هذا التفسير الميسر.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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