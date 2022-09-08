عاجل.. السيسى: أوعوا تتخلوا عن البلد وتقولوا زى ما قالوا لسيدنا موسى

جدة - نرمين السيد - وقال السيسى، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس، "احنا لما اتكلمنا مع بعض فى 2013 قلت ليكم إن ده مش هيكون جهد حكومة بل جهدنا كلنا عشان نعدى بالبلد، لازم تفضل حاطط كتفك فى ضهر بلدك فى أى وقت، البلد اللى عايش فيها وأوعى تضيع حلمك أو حد يحبطك".

ودعا الرئيس إلى عقد مؤتمر اقتصادى نهاية الشهر، يضم متخصصين، للحديث عن الوضع الحالى، كما دعا إلى وضع حوافز لرجال الصناعة والمصدرين.

واختتم الرئيس حديثه: "إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وإذا كنا مصلحين فى الأرض لازم تكونوا متأكدين إن ربنا ساعد وانتم الوحيدين اللى نجيتم".