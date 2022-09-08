محافظ القاهرة يوجه بالتوسع فى إقامة المواقف الحضارية والحدائق

جدة - نرمين السيد - شهد اللقاء د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والسكرتير العام والمساعد ، ورؤساء أحياء المنطقتين.

وطالب محافظ القاهرة خلال اللقاء التوسع فى إقامة المواقف الحضارية والحدائق، مشددًا على ضرورة تنسيق الأحياء مع شركات المرافق قبل تنفيذ الخطة الاستثمارية بها لعدم حفر الشوارع مرة أخرى بعد تطويرها .

وأكد محافظ القاهرة أن الشوارع التى سيتم الانتهاء من تطويرها لن يسمح بالحفر فيها نهائيًا إلا فى حالة الطوارئ.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بعمل فرق عمل وتوزيع المهام داخل الحى للانتهاء من المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية ، ومتابعة أعمال النظافة والرصف والإنارة، وإزالة الإشغالات، ومراجعة إعادة الشىء لأصله طبقا للمواصفات الفنية الموضوعة مع التنسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتطوير الشوارع والميادين.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها مؤكدًا على ضرورة تخصيص لقاء أسبوعي للمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها طبقًا للقانون وأن تكون مكاتبهم مفتوحة باستمرار لاستقبالهم ، مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتقديم الخدمات للمواطنين .