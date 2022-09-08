الصرف الزراعى.. تقنية جديدة لزيادة الإنتاج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويكشف الفيديوجراف أهمية مشروعات الصرف الزراعى ودورها فى تنمية الاقتصاد القومى، حيث ترفع الإنتاج الزراعى بنسبة 25% وتساهم فى زيادة حيوية النبات من خلال تصريف المياه الزائدة وتهوية التربة لعدم ذبول النباتات والحفاظ على خصوبتها. وتقلل مشروعات الصرف الزراعى ملوحة التربة وتمنع تصحر الأرض واختناق الجذور وتحافظ على منسوب المياه الأرضية بعيدا عن جذور النبات وتقلل تلوث البيئة والحماية من أمراض مياه الصرف الحقلى المكشوف.

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