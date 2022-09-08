القوى العاملة: فرصة للتدريب على 4 مهن يحتاجها سوق العمل فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بالأقصر، بشأن الإعلان عن فرصة للتدريب المهنى على 4 مهن يحتاجها سوق العمل، وذلك بمركز التدريب المهنى بالطود.





وأوضح السيد السنجابى، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، أن المهن المتاح عليها الدورات التدريبية هى: التفصيل والحياكة، وصيانة الدش والمحمول، والتوصيلات الكهربائية، والسباكة الصحية، على ان تكون أولوية الحجز بأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة. وأضاف مدير المديرية أن التقديم متاح فى ديوان مديرية القوى العاملة بالأقصر وعنوانه: شرق السكة – شارع النزهة، مشيراً إلى أن التدريب يتم على أيدى مدربين أكفاء تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة، وأن المتدرب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية وتوفر له فرصة للعمل داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة.

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